Гендиректор «Пари НН»: если кто-то из легионеров решит получить паспорт РФ, клуб поможет

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что ни один из легионеров команды на данный момент не пытается получить российское гражданство.

«Пока нет такой ситуации, при которой кто-то из легионеров нашего клуба проявил инициативу получить российское гражданство. Российский паспорт есть у Майга, но он всё равно считается легионером и именно в этом статусе и заявлен.

В «Пари НН» небольшое количество ребят-иностранцев, но тем не менее если кто-то из них решит получить паспорт РФ, то наш клуб приложит все силы, чтобы им помочь», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.

«Пари Нижний Новгород» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после девяти матчей.