Нападающий «Оренбурга» Воробьёв поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 30 сентября. Начало игры — в 12:00 по московскому времени.

«Я бы не сказал, что самый непростой матч. Сезон показывает, что для нас все матчи непростые. Всё зависит только от нас: как мы настроимся, как мы подойдём к этой игре. Если все отнесутся на 100 процентов, то результат будет.

Безусловно, приятно, когда ходят много болельщиков. Надеемся на то, что будут полные трибуны, и верим в это. Болельщики, давайте, нам нужна ваша поддержка», — сказал Воробьёв в интервью клубной пресс-службе.

В прошлом туре чемпионата России «Оренбург» уступил «Пари Нижний Новгород» со счётом 1:3.