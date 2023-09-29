Джудович: было тревожно переходить в «Спартак», потому что читал про события в Нальчике

Экс-защитник сборной Черногории Миодраг Джудович рассказал о своём переходе из украинской «Волыни» в «Спартак-Нальчик» в 2006 году.

«В «Волыни» я играл почти два года, получил травму, но в клубе отнеслись к этому с недоверием. Было общение с тренером, пришли к выводу, что нужно расставаться – я разорвал контракт за два месяца до конца первого круга. Пришлось поддерживать форму дома самостоятельно, тогда же познакомился со своим агентом. У него была связь с Нальчиком, и мне предложили пройти просмотр в «Спартаке». Причём контракт подписали не сразу и всего на три месяца.

Когда играл на Украине, то следил за чемпионатом России, поэтому знал, что еду именно в Нальчик, а не в Москву. Я тогда не искал денег, мне нужен был шанс зацепиться за Премьер-Лигу. Уже сейчас могу сказать, что всё правильно сделал.

На первых порах было тревожно, потому что я читал в интернете про события 2005 года в Нальчике (вооружённое выступление боевиков 13–14 октября 2005 года. – Прим. «Чемпионата»). Было недоверие, но как только я приехал, то уже через несколько дней стало легче, потому что увидел, что люди живут нормально. Спасибо руководству клуба, что сделало всё, чтобы адаптация прошла быстрее. Я считаю, если вы не помогаете иностранцу адаптироваться, то и он не помощник на футбольном поле», — приводит слова Джудовича Metaratings.