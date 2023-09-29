В УЕФА обосновали решение допустить юношеские сборные России к международным турнирам

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пытается устранить разногласия, возникшие после отмены полного запрета на участие российских команд в международных турнирах под эгидой организации. В УЕФА настаивают, что решение принималось с учётом того, что правительство Украины прекратило прямое противодействие своим спортсменам, соревнующимся с россиянами в нейтральном статусе. Об этом сообщает Sky News.

Напомним, решение УЕФА допустить российские сборные до 17 лет участвовать в международных турнирах вызвало возмущение среди некоторых европейских стран, в том числе Англии и Украины, которые угрожают бойкотировать матчи с Россией. Руководство украинского футбола, кроме того, обратилось ко всем национальным ассоциациям Европы, призывая их бойкотировать все матчи с россиянами, несмотря на номинально нейтральный статус команд.

По информации источника, в УЕФА есть твёрдое убеждение, что оппоненты этого решения не являются последовательными в своих аргументах. Предполагается, что представители УЕФА в частном порядке указывают футбольным чиновникам на абсурдность в противодействии возвращению России в молодёжные турниры. В футбольном Союзе подчеркивают, что и украинское министерство спорта смягчило свою позицию в июле, фактически отменив запрет на участие своих спортсменов в большинстве турниров, куда были допущены россияне.