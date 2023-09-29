Президент «ПСЖ» — о Левандовском: это голевая машина. Раньше его хотел каждый клуб мира

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал, мог ли парижский клуб в своё время подписать польского нападающего Роберта Левандовского, ныне выступающего за «Барселону».

«Я придерживаюсь политики не говорить об игроках, которые не находятся в «ПСЖ», и о трансферах, которые произойдут или должны были произойти. Но ни для кого не секрет, что Роберт – феноменальный нападающий. Каждый клуб мира на каком-то этапе задумывался о его подписании.

Но на текущий момент Роберт – игрок «Барселоны», и я уважаю это. Все должны гордиться им. В мире не так много бомбардиров, которые забивают почти в каждом матче.

Это машина для забивания голов и просто отличный парень. Я могу сказать о нём только хорошее», – приводит слова Аль-Хелайфи Meczyki.

Левандовски забивает в матче 6-го тура Ла Лиги в ворота «Сельты»:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» за € 45 млн летом 2022 года. В текущем сезоне поляк провёл за каталонцев восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.