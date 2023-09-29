Тренер «Ростова» Карпин прокомментировал ничейный результат в матче с «Уралом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).

«Игра получилась противоречивой по сюжету? Противоречивости никакой не вижу. С точки зрения результата — да, но игра… Если не брать в расчёт ничейный результат, то, по-моему, всё очевидно: кто играл и кто создавал моменты. Упущенная победа? 100 процентов.

«Ростову», чтобы включиться, нужно проигрывать 0:2? Вы какую игру смотрели? С первой минуты не включился «Ростов», что ли? Дошли до ворот полтора раза, к нашей штрафной подошли — забили два гола. Это и есть футбол. Одна команда, которая пытается, играет, делает передачи, пытается выходить из обороны. Что, до 0:2 не хотели? Делали всё то же самое, что и после 0:2. Единственное, надо реализовывать моменты, которые были. Могло быть ещё больше, если бы принимали правильные решения и исполняли. Сейчас об этом говорить смысла уже нет», — сказал Карпин на пресс-конференции.