Форвард 2DROTS Нтумба объяснил, почему не согласен с удалением Гаучо в матче с «Химками»

Футболист медийного клуба 2DROTS Артём Нтумба высказал мнение об удалении Гаучо в матче 1/32 финала Кубка России с «Химками» (0:2).

«Грустно и радостно. Радостно, что дошли до команды ФНЛ и неплохо себя показали. Да, наверное, счёт по игре… Но если бы не удаление — и мы бы смогли реализовать свои моменты в начале матча — то была бы другая игра. Но произошло то, что произошло.

Со второй жёлтой карточкой вообще не согласен. Судья говорил, что в первом эпизоде мог дать красную. Но если бы мог, то дал бы. Да, спасибо, что не дал… Но второй эпизод — за такое не дают жёлтую. Да и первый момент был на жёлтую, а не на красную: игра была опасная, но играл в мяч. Если бы он просто прыгнул без мяча, то я бы сказал: «Да, красная». Спорный момент», — сказал Нтумба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.