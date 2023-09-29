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Ангелос Постекоглу: Клопп — выдающийся тренер. Он вывел АПЛ на новый уровень

Ангелос Постекоглу: Клопп — выдающийся тренер. Он вывел АПЛ на новый уровень
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу в преддверии матча 7-го тура АПЛ высказался о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Юрген – выдающийся тренер. Будет справедливо сказать, что он один из тех тренеров, который оказал влияние на всю АПЛ, а не только на свой клуб.

Когда Юрген возглавил «Ливерпуль», он бросил вызов многим условностям чемпионата Англии и представил новый стиль игры, которому последовали другие.

Игра с командой Клоппа для «Тоттенхэма» — это отличная проверка, где мы находимся на данный момент.

Когда Юрген пришёл в лигу, он вывел на другой уровень темп и интенсивность, с которой они играли. АПЛ всегда была достаточно динамичной лигой, но я считаю, что «Ливерпуль» с Клоппом вывел её на другой уровень», – приводит слова Постекоглу ESPN.

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сразятся в субботу, 30 сентября. Начало игры – в 19:30 мск.

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