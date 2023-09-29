Валерий Карпин назвал игру с «Уралом» в исполнении «Ростова» одной из лучших в сезоне

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).

«Можно ли сказать, что по качеству была одна из самых лучших игр в сезоне? Одна из — да. Не самая лучшая, но одна из. С тем же «Зенитом», по мне, была лучше игра», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

К 17-й минуте «Урал» выигрывал со счётом 2:0. В составе екатеринбуржцев отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев. «Ростову» удалось отыграться усилиями Максима Осипенко (с пенальти) и Ильи Вахании. На 79-й минуте «Урал» остался в меньшинстве после удаления Егорычева.

С «Зенитом» команда Валерия Карпина встречалась в матче 2-го тура чемпионата России. Игра завершилась вничью — 1:1.