«Барселона» выступила с заявлением в ответ на обвинения «Севильи»

В «Барселоне» отреагировали на действия «Севильи» перед очной встречей команд.

«Барселона» желает публично продемонстрировать осуждение необоснованного и неуместного нападения «Севильи», представители которой отказались принять участие в официальном обеде для директоров клубов перед сегодняшней игрой между двумя командами. Кроме того, они также отказались от традиционного в таких случаях совместного просмотра матча в ложе для руководства. Кроме того, андалусийский клуб опубликовал заявление, в котором выразил «возмущение и осуждение действий бывшего руководства «Барселоны» в связи с «делом Негрейры».

«Барселона» считает, что это нападение на каталонский клуб, и квалифицирует как неприемлемое правонарушение. Вышеупомянутое дело Негрейры не может быть использовано в качестве оправдания для таких действий, учитывая, что судебное дело находится на очень ранней стадии, а позиция «Севильи» явно наносит ущерб фактам, которые ещё предстоит установить.

Более того, объявленное сегодня юридическое решение никоим образом не меняет юридическую и фактическую позицию «Барселоны» в этом процессе; является юридически спорным; оно не основано на какой-либо твёрдой основе и будет обжаловано клубом.

Таким образом, позиция «Севильи» выглядит нелогичной, учитывая, что, с одной стороны, клуб игнорирует презумпцию невиновности, а с другой – лишает «Барселону» права на защиту в продолжающемся судебном процессе.

В свете этой неприемлемой и неоправданной позиции «Севильи» «Барселона» считает, что все институциональные отношения с севильским клубом будут разорваны до тех пор, пока их нынешняя позиция не будет исправлена», – сообщила пресс-служба сине-гранатовых.