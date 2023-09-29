«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб», Неймар не забил пенальти
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Завершился матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Шабаб». Команды играли на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 2:0.
В первом тайме, на 37-й минуте, бразильский полузащитник «Аль-Хиляля» Неймар не реализовал пенальти. На 68-й минуте отличился защитник хозяев Калиду Кулибали. Его ассистентом выступил Неймар. На 76-й минуте второй мяч «Аль-Хиляля» забил форвард Александр Митрович.
«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после восьми матчей. «Аль-Шабаб» находится на 11-й строчке, заработав восемь очков.
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