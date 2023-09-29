Министр спорта Нигерии выступил в защиту Осимхена

Министр спорта Нигерии Джон Оуэн Эно выступил с заявлением относительно ситуации, в которой оказался нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. Чиновник выразил желание лично участвовать в разрешении конфликта, чтобы защитить спортсмена от дискриминации.

Напомним, Осимхен стал объектом двух вирусных видеороликов, опубликованных пресс-службой «Наполи» в социальных сетях на этой неделе, в одном из них высмеивался промах с пенальти в матче с «Болоньей», в другом причёску игрока сравнили с кокосом. Лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата Италии возмутился и даже хотел подать в суд на свой клуб, но в конце концов решил этого не делать.

«Мой офис прилагает все усилия, чтобы лично связаться с Осимхеном, понять, в чём заключаются проблемы, и чётко установить факты. Я также поддерживаю контакты с министром иностранных дел и послом Нигерии в Италии.

Мы используем дипломатические каналы для изучения вопроса совместно с итальянской стороной. Мы стремимся обеспечить, чтобы нашим спортсменам оказывалось должное уважение и чтобы они не подвергались несправедливости, дискриминации и несправедливым издевательствам, которые могут нанести вред их карьере», – написал министр в своём «твиттере».

«Наполи» ранее опубликовал собственное заявление по этому поводу, причём клуб подвергся критике со стороны болельщиков за то, что не смог должным образом извиниться перед Осимхеном.