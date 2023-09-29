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Барселона — Севилья. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Барселона» — «Севилья»: Рамос поразил свои ворота, хозяева повели

«Барселона» — «Севилья»: Рамос поразил свои ворота, хозяева повели
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В эти минуты проходит матч 8-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Барселона» и «Севилья». Игра идёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Испания - Примера . 8-й тур
29 сентября 2023, пятница. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Рамос – 76'    

На 76-й минуте защитник «Севильи» Серхио Рамос поразил свои ворота, благодаря чему хозяева повели в счёте.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Каталонский клуб набрал 17 очков в семи матчах. На счету «Севильи» семь очков – команда занимает 12-е место в таблице. В тройку лидеров, помимо «Барселоны», входят «Жирона» (19 очков) и «Реал» (18 очков).

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