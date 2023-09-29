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Дортмундская «Боруссия» одолела «Хоффенхайм» и вышла на первое место

Дортмундская «Боруссия» одолела «Хоффенхайм» и вышла на первое место
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Сегодня, 29 сентября, состоялся матч 6-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хоффенхайм» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Бадштюбнером. Финальный свисток зафиксировал счёт 3:1 в пользу гостей.

На 18-й минуте форвард «Боруссии» Никлас Фюллькруг с передачи Юлиана Брандта открыл счёт в матче. На 25-й минуте хорватский нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич с пенальти восстановил равновесие на табло, но первый тайм остался за «шмелями». В компенсированное время отличился полузащитник гостей Марко Ройс. На 71-й минуте «Боруссия» осталась в меньшинстве: в течение четырёх минут две жёлтые карточки заработал защитник Рами Бенсебаини. На 96-й минуте норвежец Юлиан Рюэрсон провёл третий гол гостей, установив окончательный счёт в матче.

«Боруссия» набрала 14 очков в шести матчах и поднялась на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, по крайней мере, до субботы, 30 сентября, когда состоятся матчи с участием конкурентов «шмелей». В активе «Хоффенхайма» осталось 12 очков, команда расположилась на шестой строчке.

Германия - Бундеслига . 6-й тур
29 сентября 2023, пятница. 21:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
1 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Фюллькруг – 18'     1:1 Крамарич – 25'     1:2 Ройс – 45+3'     1:3 Рюэрсон – 90+5'    
Удаления: нет / Бенсебаини – 71'
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