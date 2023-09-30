Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Оренбург» — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Начало игры — в 12:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата России «Зенит» в матче первого круга разгромил «Оренбург» со счётом 8:0. Во втором круге команды сыграли вничью — 2:2.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Оренбург» находится на 13-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).

Материалы по теме
«Спартак» едет к самой забивающей команде РПЛ, у «Динамо» — шанс прервать плохую серию
«Спартак» едет к самой забивающей команде РПЛ, у «Динамо» — шанс прервать плохую серию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android