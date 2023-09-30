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«Оренбург» — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Начало игры — в 12:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне чемпионата России «Зенит» в матче первого круга разгромил «Оренбург» со счётом 8:0. Во втором круге команды сыграли вничью — 2:2.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Оренбург» находится на 13-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).