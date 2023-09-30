«Отыгрываемся за тот сезон». Нападающий «Ростова» Голенков — о матче с «Уралом»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал ничейный результат в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).

«Неудачно начали, пропустили, но по качеству, мне кажется, играли хорошо. Где-то просто недофарт, отыгрываемся за тот сезон. В последних трёх играх удача не на нашей стороне.

Судейство? Пенальти вот был. Я после игры зашёл в мессенджер, там все друзья и знакомые написали, что чистый пенальти. Мы когда отбираем мяч в штрафной, то убираем руки за спину. Если площадь тела увеличена, а мне показалось, что так и было, и рука, даже прижатая к телу, преграждает мячу путь в ворота, то, наверное, это пенальти», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

«Урал» выигрывал по ходу матча со счётом 2:0. В составе гостей отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев. «Ростову» удалось отыграться усилиями Максима Осипенко (с пенальти) и Ильи Вахании. На 79-й минуте «Урал» остался в меньшинстве после удаления Егорычева.