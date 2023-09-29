ЖФК «Париж» переиграл «Флёри 91», Абдуллина отметилась «горчичником»

Сегодня, 29 сентября, состоялся матч 2-го тура чемпионата Франции по футболу среди женщин, в котором встречались «Париж» и «Флёри 91». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу парижанок.

На 14-й минуте Матильда Бурдьё с передачи Клары Матео открыла счёт. Спустя четыре минуты Гаэтан Тини удвоила преимущество хозяев поля. На 26-й минуте Харрис отквитала один мяч для гостей, но после перерыва «Париж» забил ещё раз: Матео добавила к ассисту ещё и собственный гол.

Россиянка Алсу Абдуллина попала в стартовый состав «Парижа» и была заменена на 81-й минуте. Алсу не сумела отметиться результативным действием, на 48-й минуте матча футболистка получила предупреждение.

«Париж» одержал вторую подряд победу в чемпионате Франции и с шестью очками возглавил турнирную таблицу. «Флёри» потерпел первое поражение с начала сезона, в активе команды осталось три очка.