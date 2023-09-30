«Ланс» одержал вторую победу подряд в лиге, переиграв в гостях «Страсбург»

В пятницу, 29 сентября, состоялся матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Страсбург» и «Ланс». Игру принимал стадион «Стад де ла Мено». Главным арбитром встречи выступил Жером Бризар. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче был забил на 16-й минуте встречи. Отличился летний новичок «Ланса» Элье Ваи, которому ассистировал его напарник по атаке Флорьян Сотока.

Таким образом, одержав вторую подряд победу в Лиге 1, «Ланс» после семи туров набрал шесть очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Страсбург», в активе которого осталось 10 очков, занимает шестое место. Лидирует в чемпионате «Брест» (13), на одно очко от него отстаёт «Ницца» (12), ещё на одно – «ПСЖ» и «Монако» (по 11).