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«Локомотив» — «Пари НН»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» — «Пари НН»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 14:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 14:15 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата России «Локомотив» дома сыграл вничью с «Пари НН» в матче 1-го тура (1:1) и разгромил нижегородцев на выезде в 21-м туре РПЛ (4:0).

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков в девяти матчах. «Пари НН» находится на восьмой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).

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