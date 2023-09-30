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Роналду отреагировал на свой победный гол в матче между «Аль-Насром» и «Аль-Таи»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о победе над «Аль-Таи» в чемпионате Саудовской Аравии.

«Ещё одна важная победа. Девять побед подряд! Отличная работа, команда! Давайте продолжим хорошо работать», – написал Роналду в одной из социальных сетей.

29 сентября завершился матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Таи» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Абдул Азиз бин Муса'ед» в Хаиле (Саудовская Аравия). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 2:1.

На 32-й минуте отличился полузащитник гостей Андерсон Талиска. Его ассистентом выступил Криштиану Роналду. На 79-й минуте счёт сравнял полузащитник «Аль-Таи» Виргил Мисидьян. Победу «Аль-Насру» принёс Криштиану Роналду, реализовав пенальти на 87-й минуте.