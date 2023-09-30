Румменигге заявил, что проголосовал за допуск юношеских сборных России к турнирам УЕФА

Председатель правления мюнхенской «Баварии» и член исполнительного комитета УЕФА Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что проголосовал за допуск юношеских сборных России к международным турнирам.

«Дети — жертвы конфликта, они ни в чём не виноваты и нуждаются в помощи. Они не несут никакой ответственности за этот конфликт и не должны подвергаться дополнительному наказанию. Именно поэтому я проголосовал «за», чтобы разрешить им снова играть», — приводит слова Румменигге Bild.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.