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Тен Хаг сравнил скандалы с участием Санчо и Антони

Тен Хаг сравнил скандалы с участием Санчо и Антони
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сравнил скандалы футболистов английской команды Антони и Джейдона Санчо.

«Эти проблемы не имеют ничего общего друг с другом. Один конфликт – внутренний, другой – внешний», – приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее Санчо запретили тренироваться с основной командой «Манчестер Юнайтед» после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на игру с «Арсеналом».

Антони обвинили в нападении на бывшую девушку Габриэлу Каваллин в ряде случаев в период с июня прошлого года по май этого года. 29 сентября игрок возобновил тренировки с «МЮ».

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