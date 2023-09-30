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«Аль-Иттихад» надеется подписать Салаха зимой и готовит новое предложение «Ливерпулю»

«Аль-Иттихад» надеется подписать Салаха зимой и готовит новое предложение «Ливерпулю»
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Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах по-прежнему находится в сфере интересов саудовского «Аль-Иттихада».

Как сообщает журналист Экрем Конур в своих социальных сетях, руководство «Аль-Иттихада» готовит новое крупное предложение по трансферу Салаха в январе. Летом саудовский клуб был готов предложить за футболиста порядка € 200 млн, однако сделка сорвалась.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Египтянин перешёл в английский клуб из итальянской «Ромы». Контрактное соглашение игрока с «красными» рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах уже провёл за «Ливерпуль» шесть матчей, в которых записал в свой актив три гола и четыре результативные передачи.

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