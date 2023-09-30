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Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу рассказал о новой стратегии команды

Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу рассказал о новой стратегии команды
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу назвал клубы английской Премьер-лиги, на которые ориентируется лондонский клуб.

«Сейчас мы смотрим на «Ливерпуль», «Арсенал» и даже «Брайтон» – это клубы, которые придерживаются выбранного плана. Если взглянуть на развитие этих команд, то там нет речи о краткосрочном успехе. Они верили в то, что делали, развивались и шли по своему пути, причём с разными тренерами и разным уровнем опыта.

Команды, которые доминировали в течение длительных периодов, обычно имели план или идеологию, которой нужно было следовать. Они придерживались этого. Это непросто, потому что краткосрочные результаты означают давление и пристальное внимание», – приводит слова Постекоглу Sky Sports.

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