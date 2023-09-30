«Лейпциг» уволил спортивного директора после появления слухов о его переходе в «Баварию»

«РБ Лейпциг» уволил спортивного директора Макса Эберля перед матчем 6-го тура чемпионата Германии против «Баварии», сообщает Associated Press. Его функции в клубе возьмёт на себя Роувен Шрёдер.

«РБ Лейпциг» сообщил, что Эберль немедленно освобождается от своих обязанностей, но это никак не связно с игрой команды или подписанием контрактов.

«Его отказ от обязательств перед клубом привёл к тому, что мы приняли это решение. Оно не имеет ничего общего с перестройкой состава или результатами на поле», — говорится в заявлении клуба.

В последние дни в немецкой прессе появлялись слухи, что специалист, пришедший в «РБ Лейпциг» в прошлом году, представляет интерес для «Баварии». Эберль был футболистом мюнхенцев в начале 1990-х. По ходу прошлого сезона «Бавария» начала перестраивать свою структуру управления, что привело, в частности, к замене Юлиана Нагельсмана на Томаса Тухеля на посту главного тренера.

В среду газета Sport Bild опубликовала комментарии Эберля в связи со слухами о его возможном переходе в мюнхенскую команду. В них он указал на свой контракт с «РБ Лейпциг» и сказал, что хочет сосредоточиться на предстоящей игре.

«Красные быки» занимают пятое место в турнирной таблице Бундеслиги с 12 очками, а «Бавария» находится на второй позиции, набрав 13 очков. Игра в Лейпциге пройдёт 30 сентября и начнётся в 19:30 мск.

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