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Гендиректор «Боруссии» объяснил допуск юношеских сборных России до турниров УЕФА

Гендиректор «Боруссии» объяснил допуск юношеских сборных России до турниров УЕФА
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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке объяснил допуск юношеских сборных России до международных турниров.

«Это точно не смягчение нашей позиции по отношению к России: взрослые команды по-прежнему исключены. Речь идёт о детях. У них не было возможности повлиять на политику страны. Тем более они не будут выступать под российским флагом», — приводит слова Ватцке Bild.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

Футбольные власти Англии, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Дании, Швеции и Норвегии сообщили, что не разрешат своим командам соревноваться со сборными России.

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