Гризманн: «Атлетико» обыграл «Осасуну», потому что я поставил себя в свой состав фэнтези

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, что позволило ему забить гол в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:0) и помочь своей команде одержать победу.

«Моя игра в матче с «Осасуной»? Да, я забил гол. Всё потому, что я поставил себя в свой состав фэнтези Ла Лиги. Это придало мне сил», – приводит слова Гризманна DAZN.

28 сентября завершилась встреча 7-го тура испанской Примеры между «Осасуной» и мадридским «Атлетико». Финальный свисток зафиксировал счёт 2:0 в пользу «Атлетико».

После семи туров Ла Лиги «Атлетико» занимает пятое место с 13 очками (четыре победы, одна ничья и одно поражение). В следующем туре команда Симеоне примет на своём поле «Кадис». Встреча пройдёт 1 октября.

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