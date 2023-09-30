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Тренер «Сассуоло» сравнил Берарди и Роббена

Тренер «Сассуоло» сравнил Берарди и Роббена
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Главный тренер «Сассуоло» Алессио Дионизи поделился мыслями о Доменико Берарди, сравнив его с бывшим голландским нападающим Арьеном Роббеном.

«Является ли Берарди лучшим итальянским футболистом прямо сейчас? Трудно сравнивать роли. В моей идеальной сборной Серии А точно есть Доменико.

Этот гол «Интеру» на «Сан-Сиро» был его игрой. Как и в случае с Роббеном, никто не может его ограничить, потому что Берарди способен на всё. Он так хорошо понимает футбол, что я мог бы его поставить даже в полузащиту, – приводит слова Дионизи Football Italia.

Берарди в этом сезоне забил 4 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах.

27 сентября завершился матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Сассуоло». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. мск. Волевую победу одержал «Сассуоло» — 2:1.

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