Мусиала: не поверил бы, что мы с Беллингемом будем играть в таких клубах

Игрок «Баварии» Джамал Мусиала заявил, что не мог себе представить, что он и полузащитник «Реала» Джуд Беллингем будут основными претендентами на награду Golden Boy-2023 и играть за топовые клубы.

«Это безумие. Если бы нам сказали, когда мы ещё соседствовали по комнате в сборной Англии, что через четыре года Джуд будет в «Реале», а я «Баварии», мы бы не поверили. Это большое достижение», – приводит слова Мусиала ESPN.

Мусиала и Беллингем вместе играли за сборные Англии U-15, U-16, U-17 и U-21. На взрослом уровне Джамал принял решение выступать за сборную Германии.

Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии 20-летний полузащитник принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями. Всего за основную команду «Баварии» Мусиала сыграл в 130 матчах, в которых отметился 31 забитым мячом и 24 голевыми передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.