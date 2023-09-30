Президент «Жироны»: наше лидерство неслучайное. Наслаждайтесь

Делфи Гели, являющийся президентом «Жироны», прокомментировал лидерство клуба в Ла Лиге после семи туров. Команда возглавляла турнирную таблицу до вчерашней победы «Барселоны».

«Мы очень счастливы, очень гордимся. Мы знаем, что лидерство – это нечто историческое, мы должны наслаждаться этим.

Лидерство вызывает особые ощущения посредством волнения и удовольствия. Всё идёт очень хорошо, команда играет в хороший футбол и показывает результаты. Все говорят о том, что делает «Жирона».

Это не случайно. Мы делаем всё очень хорошо в течение длительного времени, это заслуженно. Нам никто ничего не дал. Мы — клуб, в котором каждый вносит свой вклад и каждый важен. От игроков и тренера до работников.

Все, что мы переживаем, – это невероятно. Но эта команда очень хорошо играет в футбол. Игроки чувствуют себя очень хорошо, а Мичел Санчес – невероятный тренер.

Главный тренер очень хорошо все подытожил – наслаждайтесь. Такого момента с нами еще не было в истории клуба, и мы должны им воспользоваться. Со скромностью, но пора наслаждаться и делать людей счастливыми, — приводит слова Гели AS.