Куртуа высказался о Кепе Аррисабалаге

Травмированный голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о другом вратаре мадридцев Кепе Аррисабалаге.

«Мне кажется, что «Челси» ошибся с этим потрясающим парнем, он очень силён, без сомнений, он точно входит в пятерку лучших в мире», – приводит слова Куртуа Defensa Central.

Напомним, что в августе этого года Куртуа получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. После этого «Реал» арендовал у «Челси» Кепу.

В минувшем сезоне испанский вратарь принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, пропустив в них 33 мяча и восемь раз сыграв на ноль.

Ранее сообщалось, что Аррисабалага перед арендой в мадридский «Реал» был близок к переходу в стан мюнхенской «Баварии», однако испанец сделал выбор в пользу клуба из своей родной страны.