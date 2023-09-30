Алан Дзагоев прокомментировал подписание контракта с греческой «Ламией»

Российский полузащитник Алан Дзагоев поделился своими впечатлениями о переходе в греческий клуб «Ламия».

«В первую очередь в Греции вспоминаю такие команды, как ПАОК, Панатинаикос, Олимпиакос, АЕК, которые всегда играли в еврокубках. Погодные условия здесь хорошие, всегда тепло – для меня это плюс. Знаю, что в том году «Ламия» чуть не вылетела, но в этом сезоне команда сильно обновилась, купили много игроков, у нас хороший состав. Надеюсь, скоро я тоже смогу внести свою лепту в командные действия.

Да, подписали контракт на год. Даже не загадываю сейчас. Спокойно поработаем год – надеюсь, он пройдёт удачно. Если всё будет хорошо, можно играть и играть. Желание у меня есть, а дальше посмотрим», — рассказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.