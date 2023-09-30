Артета: Райс ещё ни разу не тренировался после повреждения в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не сказал, сможет ли Деклан Райс сыграть против «Борнмута» в АПЛ.

«Он был недоступен. Ещё ни разу не тренировался», — приводит слова Артеты The Athletic.

Матч «Борнмут» – «Арсенал» состоится сегодня, 30 сентября.

Райс перешёл в «Арсенал» из «Вест Хэма» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 116,6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Райса в € 90 млн.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник сыграл в чемпионате Англии пять матчей и забил один гол.

После шести туров «Арсенал» занимает пятое место с 14 очками. В свою очередь, «Борнмут» идёт на 17 строчке с тремя очками. Возглавляет турнирную таблицу «Манчестер Сити» (18 очков).