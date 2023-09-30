Алан Дзагоев: в первую очередь в Греции привлекло то, что здесь играет Тошич

Российский полузащитник Алан Дзагоев рассказал о причинах его перехода в греческий клуб «Ламия».

«В первую очередь привлекло то, что здесь играет Тошич. Когда появился вариант с «Ламией» от греческого агента Костаса Палеологоса, я сразу позвонил Зорану. Он рассказал, что клуб из комфортного маленького города, всё есть для футбола – в общем, очень положительно отозвался. Несколько раз обсуждали, как тренировки проходят. Он сказал, что тренер вполне понимающий, для него главное, чтобы игрок был на поле в хороших кондициях. У Тошича и спортивный директор обо мне спрашивал, и генеральный, и президент. Все были за. Греция – это Европа, здесь чемпионат достаточно хорошего уровня. Почему нет?

Конечно, скучал по Тошичу. Золотые годы ЦСКА, когда мы выигрывали чемпионство и Кубок, были при Зоране. Главное воспоминание – как они на правом фланге на пару с Марио Фернандесом разрывали всех. Это игрок топ-уровня, с которым хотелось ещё раз поиграть. Так и случилось», — заявил Дзагоев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.