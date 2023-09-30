Джейми Каррагер: Мудрику нужно дать шанс

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об украинском вингере «Челси» Михаиле Мудрике.

«Вы подписываете игрока, Мудрика, скажем, и мы видим, что дела у него обстоят не лучшим образом. За него заплатили 80 с лишним миллионов фунтов, но продолжают покупать вингеров слева и справа, а также игроков в центр. Думаю, что этому парню нужно дать шанс.

Надо сказать ему, что у него есть возможность играть. Любой игрок будет чувствовать, что у него нет настоящей возможности проявить себя, если через два матча кто-то заберёт его место», — приводит слова Каррагера Overlap.

Напомним, украинский вингер перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе этого года. Сумма сделки оценивается в € 70 млн, ещё € 30 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.