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Лебёф: играй с Мудриком Лэмпард, Ди Маттео или Дзола – мы бы увидели другого игрока

Лебёф: играй с Мудриком Лэмпард, Ди Маттео или Дзола – мы бы увидели другого игрока
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Бывший игрок «Челси» Франк Лебёф поделился мыслями о вингере «Челси» Михаиле Мудрике.

«Мудрику было тяжело, учитывая то, что произошло в его стране, и то время, когда он пришёл в «Челси». Но пришло время, когда он начинает действовать. Если бы рядом с Мудриком играл Фрэнк Лэмпард, Роберто Ди Маттео или Джанфранко Дзола – мы бы увидели другого игрока.

При этом проблема – сбалансированность команды. Челси должен разделить команду пополам и привлечь несколько опытных игроков, чтобы начать добывать результат. Холанд забил больше голов, чем Челси. Недавно меня спросили, собирается ли Холанд завершить сезон с большим количеством голов, чем «Челси» — это реальная возможность. Надеюсь, этого не произойдет, – приводит слова Лебёфа CasinosEnLigne.

Ранее сообщалось, что Мудрик не смог забить за «Челси» ни одного гола за 1000 минут.

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