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Алан Дзагоев рассказал об адаптации в греческом клубе

Алан Дзагоев рассказал об адаптации в греческом клубе
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Российский полузащитник Алан Дзагоев рассказал об адаптации в греческой «Ламии».

«Адаптация вообще спокойно проходит. Я здесь уже четыре дня, Тошич во всём помогает. Скоро найду квартиру. Тошич говорит по-русски, ещё есть Александр Павловец из Белоруссии и вратарь из Молдавии Алексей Кошелев, с ними тоже общаемся. Вместе выходим пообедать или поужинать вечером, с нами ещё Карлитос – хороший парень, который давным-давно год играл за питерский «Петротрест» в ФНЛ. Команда меня отлично приняла, позавчера провёл первую тренировку. Мы хорошо пообщались с тренером – мне всё нравится», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Предыдущим клубом 33-летнего Алана Дзагоева был казанский «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги Дзагоев провёл 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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