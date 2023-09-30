«Оренбург» — «Зенит»: текстовая трансляция матча РПЛ начнётся в 12:00 мск

Сегодня, 30 сентября, состоится встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне команды играли друг с другом дважды в рамках чемпионата России. В первом круге «Зенит» уничтожил оренбуржцев со счётом 8:0, а во втором команды разошлись миром — 2:2.

В данный момент сине-бело-голубые находятся на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков после девяти матчей. «Оренбург» располагается на 13-й позиции, имея в своём активе восемь очков.