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Незабитый пенальти Неймара, два мяча «Аль-Хиляля» — в видеообзоре игры с «Аль-Шабабом»

Незабитый пенальти Неймара, два мяча «Аль-Хиляля» — в видеообзоре игры с «Аль-Шабабом»
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Вчера, 29 сентября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Шабабом». Команды играли на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 2:0.

В первом тайме, на 37-й минуте, бразильский полузащитник «Аль-Хиляля» Неймар не реализовал пенальти. На 68-й минуте отличился защитник хозяев Калиду Кулибали. Его ассистентом выступил Неймар. На 76-й минуте второй мяч «Аль-Хиляля» забил форвард Александр Митрович.

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Шабаб», Неймар не забил пенальти

Полная трансляция матча Про-лиги Саудовской Аравии и хайлайты доступны в Okko.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после восьми матчей. «Аль-Шабаб» находится на 11-й строчке, заработав восемь очков.

Саудовская Аравия - Про лига . 8-й тур
29 сентября 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
1:0 Кулибали – 68'     2:0 Митрович – 76'    
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