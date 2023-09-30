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Андрей Червиченко: против «Ростова» кто-то колдует. Всегда бывает полоса невезения

Андрей Червиченко: против «Ростова» кто-то колдует. Всегда бывает полоса невезения
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 10-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» (2:2).

«Ростов» нормально играет. Влетает два дурака на первых минутах. Там рикошет, когда игрок даже не понял, как ему мяч в голову попал, и отскок — второй дурак. Но молодцы — собрались, вернулись в игру. Команда молодая, опыта ребята набираются. Осипенко не хватает на весь матч, чтобы зацементировать оборону. А так постоянно кого-то видим. Я вот уже второй раз вижу кучерявого защитника а-ля Пуйоль — Семенчук. Поверьте мне: это будет защитник сборной выше уровня Джикии. Будет топовым игроком сборной.

Почему «Ростову» так часто приходится отыгрываться? Против них кто-то колдует. Проигрывают из-за того, что влетают какие-то дураки. Может, у них какая-то аура. Внеземное негативное воздействие. Думаю, это пройдёт. Всегда бывает полоса везения или невезения. Когда-то она должна закончиться», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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