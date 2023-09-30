«Пришлось установить другие приоритеты». Глава «Баварии» — о несостоявшемся переходе Райса

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер объяснил, почему немецкий клуб отказался от идеи трансфера полузащитника Деклана Райса летом.

«Что касается трансфера Деклана Райса, учитывая наши финансовые возможности, нам пришлось установить другие приоритеты. Важнее всего клуб. Вот почему приходится принимать решения в интересах клуба», — приводит слова Хайнера Frankfurter Allgemeine.

Напомним, Райс летом перешёл из «Вест Хэм Юнайтед» в лондонский «Арсенал» за € 116,6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. «Бавария» в летнее трансферное окно заключила контракт с австрийским полузащитником Конрадом Лаймером, который перешёл в стан мюнхенцев на правах свободного агента. Ранее Лаймер выступал за «РБ Лейпциг».

«Бавария» набрала 13 очков в пяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024.