Защитник «Химок» Терехов: если уезжать куда-то, то только в топ-чемпионат

33-летний защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов рассказал о своём отношении к теме переезда в иностранные чемпионаты.

«Не считаю, что наш чемпионат плохой. Он развивается, хотя многие эксперты — футболисты прошлого говорят, что нет. Наверное, и я буду говорить то же самое лет через 10 — что уровень упал. Мне так не кажется, у нас много молодых ребят играет сейчас. Если кто-то перерос РПЛ, возможно, им надо уезжать в топ-5, как уехал Далер Кузяев — интересно посмотреть уровень, себя показать. А уезжать куда-то, за топ-5, — не вижу смысла. К нам приезжают ребята из чемпионата Словении, Словакии и они не могут пробиться в состав. Если уезжать, как Арсен Захарян, надо ехать — это топ-чемпионат, другой уровень футбола.

Если бы предложили уехать в «Гавр» в возрасте за 30 с уменьшением зарплаты в 3-4 раза? Я бы остался в России. Точно не из-за финансовой составляющей. Возможно, просто мой менталитет такой, что мне тяжело менять место проживания, прыгать из команды в команду. Если бы я постоянно играл в топ-команде в России, я бы не поехал», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».