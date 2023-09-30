Источник: президенту «Урала» Иванову грозит дисквалификация за высказывания в адрес судей

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант наказания для президента «Урала» Григория Иванова за резкие слова в адрес судей после матча 10-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:2). Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, Иванова планируется отстранить от футбола после заседания Комитета по этике. Срок предполагаемой дисквалификации — три месяца.

Ранее Иванов заявил: «Это вообще катастрофа. Их всех нужно взять и утопить. Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно».

«Урал» выигрывал по ходу матча со счётом 2:0. В составе гостей отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев. «Ростову» удалось отыграться усилиями Максима Осипенко (с пенальти) и Ильи Вахании. На 79-й минуте «Урал» остался в меньшинстве после удаления Егорычева. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ).