«Локомотив» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:15

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В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга команды сыграли вничью — 1:1. Во втором круге «Локомотив» разгромил нижегородцев со счётом 4:0.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков после девяти матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на восьмой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).