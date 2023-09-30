Осипенко играл с сыном в футбол, Карпин жал руку Песьякову. Фото с матча «Ростова»

29 сентября в Ростове-на-Дону состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» на своём поле принимал екатеринбургский «Урал». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

Гостям удалось открыть счёт уже на пятой минуте: Даниэль Мишкич выполнил подачу с углового, Андрей Егорычев открылся на ближней штанге и пробил затылком, угодив в Гильерме Шеттине, от которого мяч влетел в сетку ворот «Ростова». На 17-й минуте Егорычев удвоил преимущество «Урала» после скидки от Эрика Бикфалви.

Однако удержать преимущество гости не смогли. На 30-й минуте главный арбитр встречи Роман Галимов назначил пенальти в ворота «Урала,» который успешно реализовал защитник «Ростова» Максим Осипенко. На 46-й минуте счёт сравнял Илья Вахания при помощи рикошета от Мингияна Бевеева.

Лучшие фото с матча «Ростов» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.