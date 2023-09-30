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«Оренбург» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

«Оренбург» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ
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Сегодня, 30 сентября, состоится встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Капленко, Ковалёв, Башич, Вера, Воробьёв, Мансилья.

«Зенит»: Васютин, Фернандес, Круговой, Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.

Сине-бело-голубые находятся на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков после девяти матчей. «Оренбург» располагается на 13-й позиции, имея в своём активе восемь очков.

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