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Рашид Рахимов рассказал о состоянии новичков «Рубина»

Рашид Рахимов рассказал о состоянии новичков «Рубина»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о готовности новичков команды.

«В старте играет только Ранджелович? Я уже говорил, что они приехали все в разном состоянии. Вада три с половиной месяца вообще не работал с командой. Естественно, на 90 минут физически не готов. Но у него есть качества, он работает с мячом, достаточно хорошо убыстряет игру. И Чумич тоже приехал не в оптимальном состоянии, ему тоже нужно привыкать. Всех их нужно подгонять под одну линию.

Я почему говорю, что мне важно иметь время, которое есть в паузу на сборные. Чтобы сделать несколько микроциклов с командой, чтобы они понимали, о чём речь, чтобы они быстрее вписывались в состав. Но у нас появляются сборники. Дрезгич вызван в молодежную сборную Сербии на матчи с Англией и Северной Ирландией. Я сказал, что мне хотелось бы, чтобы он этот сбор остался с нами, но с другой стороны, это престижно для клуба», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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