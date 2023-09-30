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Месси опубликовал фото с Бекхэмом и Зиданом в раздевалке «Интер Майами»

Капитан и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси на своей странице в социальных сетях опубликовал фото с совладельцем американского клуба Дэвидом Бекхэмом и экс-тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

Фото: Личный архив Лионеля Месси

Зидан посетил финальный матч Кубка США, в котором «Интер Майами» проиграл клубу «Хьюстон Динамо» со счётом 1:2. Аргентинский нападающий не вошёл в заявку на финальный матч Кубка США. Фото было сделано в раздевалке команды из Флориды.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в статусе свободного агента в летнее трансферное окно. Ранее игрок выступал в «Барселоне» и «ПСЖ». Контракт 36-летнего футболиста с американским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее стало известно, что Месси может пропустить домашний матч регулярного чемпионата МЛС с «Нью-Йорк Сити».