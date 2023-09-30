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Голкипер отразил пенальти и сравнял счёт в концовке матча третьей лиги Франции

Вчера, 29 сентября, в матче третьей лиги Франции встречались «Авранш» и ГОАЛ. Команды сыграли вничью — 1:1. Голкипер «Авранша» Антони Бев в концовке матча отразил пенальти и сравнял счёт.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. На 65-й минуте Алексис Гонсалвес вывел гостей вперёд. На 90-й минуте футболисты ГОАЛ заработали пенальти. Голкипер «Авранша» Бев поймал мяч после удара Флориана Распентино. В добавленное время ко второму тайму вратарь отправился в чужую штрафную и замкнул подачу со стандарта.

Видео доступно на YouTube-канале Championnat National Officiel. Права на видео принадлежат LFP.

«Авранш» занимает 11-е место в турнирной таблице национального чемпионата Франции, набрав девять очков после восьми матчей. ГОАЛ (9) располагается на 12-й строчке. Лидирует «Ред Стар» (18).