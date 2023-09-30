Скопинцев: был бы хороший вариант, если бы мы играли против «Аль-Насра» и других команд

26-летний защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев считает, что нужно соглашаться на переход в Азию, если последует такое предложение.

«Думаю, был бы хороший вариант, если бы мы играли против «Аль-Насра» и других команд, а не просто так сидели. Мы живём в такое время, когда никто не знает, что будет завтра. Мы живём здесь и сейчас, это данность. Поэтому если завтра придёт приглашение в Азию, условно, на четыре года, где нам гарантируют участие в этих турнирах, то надо идти туда и играть.

Если потом что-то поменяется, то надо будет исходить из ситуации. А ждать у моря погоды… Век сменится, тебя и меня не будет, никто об этом даже не вспомнит. Поэтому своё имя надо ковать здесь и сейчас», — приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».